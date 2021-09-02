Евгений Нифантьев: мы должны быть готовы к защите от бактериальных и грибковых патогенов

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Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает необходимым расширить проект "Санитарный щит", уделив внимание защите от бактериальных и грибковых патогенов. Об этом он сообщил в рамках круглого стола, посвященного реализации данного проекта.

"Акцент в концепции "Санитарного щита" сделан на вирусы. Это, несомненно, актуально, и то, что мы видим сегодня в мире, это убедительно подтверждает. Но нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами", – сказал он.

Нифантьев подчеркнул, что шесть бактерий, которые ВОЗ объединила в группу ESKAPE, уже признаны угрозой человечеству. Он добавил, что накапливаемая сегодня клиническая статистика показывает, что бактериальные и грибковые патогены сопутствуют вирусным заболеваниям и являются причиной коморбидных инфекций.

Ранее эксперт обратил внимание на то, что в связи с распространением коронавируса необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

К 2024 году в рамках проекта "Санитарный щит" в России планируют создать 15 лабораторий высшего уровня биобезопасности. Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, практически все существующие лаборатории высокого уровня биологической безопасности были введены в эксплуатацию в последние 20 лет. В рамках "Санитарного щита" планируется расширение сети сотрудничающих лабораторий за пределами России.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула важность развития экспресс-тестирования на различные инфекции, позволяющего получить готовый результат в течение часа. По ее словам, в рамках "Санитарного щита" во всех пунктах пропуска на границе будут проводить экспресс-диагностику опасных инфекций. Усиление лабораторных мощностей позволит внедрить быстрые тесты для диагностики семи инфекций уже в этом году.