Евгений Нифантьев: мы должны быть готовы к защите от бактериальных и грибковых патогенов

Фото: Галина Бродская
Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает необходимым расширить проект "Санитарный щит", уделив внимание защите от бактериальных и грибковых патогенов. Об этом он сообщил в рамках круглого стола, посвященного реализации данного проекта.
"Акцент в концепции "Санитарного щита" сделан на вирусы. Это, несомненно, актуально, и то, что мы видим сегодня в мире, это убедительно подтверждает. Но нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами", – сказал он.
Нифантьев подчеркнул, что шесть бактерий, которые ВОЗ объединила в группу ESKAPE, уже признаны угрозой человечеству. Он добавил, что накапливаемая сегодня клиническая статистика показывает, что бактериальные и грибковые патогены сопутствуют вирусным заболеваниям и являются причиной коморбидных инфекций.
Ранее эксперт обратил внимание на то, что в связи с распространением коронавируса необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые.
О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
К 2024 году в рамках проекта "Санитарный щит" в России планируют создать 15 лабораторий высшего уровня биобезопасности. Всего в мире таких лабораторий насчитывается около 60.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, практически все существующие лаборатории высокого уровня биологической безопасности были введены в эксплуатацию в последние 20 лет. В рамках "Санитарного щита" планируется расширение сети сотрудничающих лабораторий за пределами России.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула важность развития экспресс-тестирования на различные инфекции, позволяющего получить готовый результат в течение часа. По ее словам, в рамках "Санитарного щита" во всех пунктах пропуска на границе будут проводить экспресс-диагностику опасных инфекций. Усиление лабораторных мощностей позволит внедрить быстрые тесты для диагностики семи инфекций уже в этом году.
Не все частные лаборатории передают полные данные о тестах на COVID-19 – Попова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: