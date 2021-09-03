Нифантьев: коллаборации с дизайнерами помогут сделать упаковку лекарств креативнее

Фото: Москва 24/Галина Бродская

Сотрудничество дизайнеров и фармацевтических компаний позволит повысить доверие россиян к отечественным лекарствам. Такое мнение по итогам Российской креативной недели озвучил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Дизайн зачастую играет определяющую роль в выборе покупателем тех или иных товаров. Это касается и аптечного ассортимента. При выборе покупателем сравнимых по цене и качеству лекарств часто выбор делается в пользу интересной упаковки, поэтому ее дизайн должен эволюционировать, как и дизайн самих аптек", – сказал он.

При этом Нифантьев допустил, что можно было бы провести эксперимент, в рамках которого отобрать лучшие дизайн-студии и обеспечить их сотрудничество с производственными предприятиями. Это поможет выяснить, насколько внешний вид лекарств влияет на спрос. Выиграют от этого обе стороны, считает Нифантьев. Так, столичные власти уже прорабатывают проект по предоставлению грантов для участников подобных коллабораций креативных и традиционных индустрий.

Между тем председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина обратила внимание на тот факт, что Российская креативная неделя позволила представителям столичного креативного класса не только представить свои проекты, но и обзавестись партнерами.

"На одной площадке встретились дизайнеры, урбанисты, компьютерщики, журналисты, представители туриндустрии, образования, деятели искусства и кино. Они не просто обсудили преимущества и возможности своих сфер, но и наметили пути совместного проектирования нашего будущего", – подчеркнула Шлямина.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина заметила, что за минувший год в сфере креативных индустрий в России произошли серьезные изменения. Был создан такой институт поддержки, как Президентский фонд культурных инициатив, были запущены соответствующие федеральные проекты, а также площадка для диалога предпринимателей и государства – Российская креативная неделя.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на столичной площадке Created in Moscow в рамках Российской креативной недели прошло около 40 мероприятий, на которых выступили почти 100 специалистов и лидеров креативной индустрии. С 26 по 29 августа площадку посетили почти 3 тысячи москвичей.

