Нифантьев: своевременная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность

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Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев рассказал, что одной из основных задач проекта "Санитарный щит" является создание за четыре дня эффективной тест-системы в случае прихода новой опасной инфекции.
По его словам, в него нужно включить разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции.
"Концепцией "Санитарного щита" предусмотрена разработка диагностикумов. Мы научились диагностировать коронавирус. Для этого у нас есть ПЦР-анализ, антигенные и антительные тесты. С диагностикой бактериальных инфекций все тоже достаточно позитивно: есть ПЦР-тесты, иммуноферментные, а также молекулярный анализ, позволяющий обнаружить склонность к антибиотикорезистентности (устойчивости к антибиотикам)", – отметил он.
Нифантьев добавил, что не менее важно направить усилия на диагностику грибковых инфекций, особенно на создание экспресс-тестов.
"Сегодня на российском рынке есть только один отечественный диагностикум. Он разработан для одного грибкового заболевания – инвазивного аспергиллеза", – подчеркнул эксперт.
По его словам, у представленных на российском рынке импортных продуктов есть недостатки, также они малодоступны для отечественного здравоохранения.
В 2020 году сам Нифантьев участвовал в организации работы по предупреждению распространения COVID-19 в ходе всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.
В свою очередь, член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина добавила, что программа будущего щита поспособствует развитию еще двух важных направлений – подготовки медицинских кадров расширенного профиля и противодействия дезинформации.
До этого Нифантьев сообщил, что за "Санитарным щитом" придет и развитие научной базы, разработка инновационных технологий, а также появятся новые рабочие места. В качестве примера эксперт привел Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, в котором была запущена программа подготовки необходимых кадров для решения поставленных задач.
Ранее Нифантьев обсудил со студентами развитие отечественной медицины и фармацевтики. По словам специалиста, государство должно стремиться локализовать производство лекарств внутри страны и обеспечить технологический суверенитет.
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