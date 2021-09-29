Россиянам рассказали, как в разных странах относятся к средствам защиты от коронавируса

Новые антикоронавирусные меры появляются постоянно. Но почему-то людям сложно соблюсти самое простое правило – надеть маску в общественном месте.

В Китае средства защиты не снимают даже на улицах, а в Лондоне их носят без принуждения правительства. О том, почему во всех странах так по-разному относятся к своему здоровью, – в эфире телеканала Москва 24.