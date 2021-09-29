Синоптик пообещал жителям Центральной России неделю золотой осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Золотая осень в Центральном федеральном округе продлится минимум до 5 октября. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, в ЦФО ожидается много солнца и отсутствие осадков, кроме того, к концу недели воздух прогреется до +13...+15 градусов.
"Это тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться – вся яркость осенних оттенков во всей красе", – приводит слова синоптика ТАСС.
Он также добавил, что атмосферное давление в данный период будет около 760 миллиметров ртутного столба, что на 12 делений выше нормы.
"Мощный антициклон быстро не исчезает. Он будет даже разрушаться медленно, поэтому до вторника минимум будет такая погода", – подчеркнул Вильфанд.
Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в России. По их прогнозам, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. При этом существует вероятность, что в южной половине азиатской территории страны средние значения температуры будут ниже средних многолетних.
На данный момент, по словам метеорологов, средняя температура воздуха по России на 2,5 градуса ниже, чем год назад.
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