Составлены портреты среднестатистических посетителей павильонов "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты департамента здравоохранения столицы составили усредненные мужской и женский портреты посетителей павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.
Как рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Евгений Прохоренко, мужчины оказались примерно на 14 сантиметров выше женщин – 177 сантиметров и 163 сантиметра соответственно, а также в среднем почти на 15 килограммов тяжелее.
"При этом у большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови – ближе к верхней границе нормы. У женщин наблюдается нормальное артериальное давление: 126/81, у мужчин оно немного выше – 131/84", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Прохоренко.
По его словам, в возрастных группах пациентов индекс массы тела имеет тенденцию к увеличению, что несет в себе риски для эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
"Именно поэтому очень важно следить за своим здоровьем и регулярно проверять состояние организма", – добавил специалист.
Павильоны работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС. Все исследования в павильонах проводятся бесплатно. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", свыше 60 процентов из них – горожане трудоспособного возраста.
Анкеты для диспансеризации теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Раньше это делалось только с помощью информационных киосков на месте.
Чек-ап в "Здоровой Москве" прошли более 200 тысяч человек
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