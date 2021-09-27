Москвичам пообещали начало золотой осени на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На этой неделе в Центральной России ожидается приход золотой осени. По прогнозам специалистов, во вторник, 28 сентября, дожди прекратятся. Об этом рассказала синоптик Татьяна Антонова в эфире телеканала "Россия 24".

"Атмосферное давление растет, облаков все меньше. Во вторник на территории от Ярославля до Белгорода будет +10...+12 градусов. Дожди покинут и берега Волги. В Казани и Самаре пока +8...+9 градусов. На юге осадки небольшие, в основном в горах. В Краснодаре и Сочи – +16...+18", – рассказала Антонова.

В понедельник в столице ожидается облачная погода и до +10 градусов, а к выходным потеплеет до +14, будет солнечно.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, дожди надолго прекратятся.

"В скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус "старого" бабьего лета, которое обычно приходит в Европу на стыке сентября и октября", – написал Тишковец в Instagram.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в середине наступившей рабочей недели. Кроме того, в ночь на среду местами могут сформироваться туманы.

При этом самая холодная ночь в Москве на наступившей неделе прогнозируется в среду, 29 сентября. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы.