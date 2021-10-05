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17:03

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Российские знаменитости поделились воспоминаниями о своей первой учительнице

Олицетворение красоты и заботы: знаменитости рассказали о своей первой учительнице
общество эксклюзив

5 октября традиционно по всему миру свой профессиональный праздник отмечают педагоги. Учителей в жизни бывает много, и каждый оставляет свой след. Но самой главной, открывшей дверь в большой мир, всегда остается одна. Российские знаменитости поделились с Москвой 24 воспоминаниями о своей первой учительнице. Подробности – читайте в нашем материале.

"Я ей очень благодарна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Мария Кожевникова с теплом вспоминает свою первую учительницу, с которой она встретилась в столичной школе № 159 на Речном вокзале.

"Мою первую учительницу звали Елена Сергеевна. Он была замечательная, я ее очень хорошо помню. Мне с ней очень повезло", – рассказала актриса.

Воспоминания самые радужные, теплые. Я очень благодарна Елене Сергеевне. Она отпускала меня с уроков. Мне приходилось уходить на какие-то соревнования – я тогда еще активно занималась спортом. И она всегда принимала участие в моей жизни, понимала, что для меня это важно.
Мария Кожевникова
актриса

По словам Кожевниковой, ей повезло застать учебу в советской школе. Те времена и учителей она вспоминает с теплом. "Они были даже не столько учителями, сколько мамами, которые оберегали нас, заботились. Вот такие воспоминания должны быть у каждого ребенка о своем учителе", – поделилась актриса.

"Маленькая, хрупкая, красивая"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По словам боксера и депутата Госдумы Николая Валуева, его первая учительница была очень молодой.

"Мой первый классный руководитель – Татьяна Борисовна. Маленькая, хрупкая, красивая. Сейчас уже с высоты жизненного опыта я понимаю, что она тогда пришла к нам из пединститута. Наверное, мы были первым ее классом", – поделился он воспоминаниями.

По словам Валуева, его первая учительница оказалась настолько миниатюрной, что он уже в начальной школе был с ней одного роста. О педагоге у него остались только положительные воспоминания.

"Ходила ко мне домой, чтобы я отвечал уроки"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музыкант, лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев хорошо помнит свою первую учительницу, несмотря на то что встретился с ней почти 50 лет назад.

"Мою первую учительницу звали Зинаида Васильевна. Мне сейчас чуть больше лет, чем ей тогда. Дело в том, что у нас в школе было очень много молодых педагогов, а она вот такая опытная дама в возрасте", – рассказал Кортнев.

Я учился у нее три года, как было положено в советское время, и сохранил самые теплые воспоминания. Она была добра ко всем и ко мне отдельно. Я очень много болел в детстве, в первом классе вообще провел большую часть учебного года дома. И Зинаида Васильевна приходила ко мне домой, чтобы я ей там отвечал уроки. Она тратила свое внеклассное время, чтобы прийти ко мне больному и со мной позаниматься.
Алексей Кортнев
музыкант, лидер рок-группы "Несчастный случай"

Кортнев очень ценит эти воспоминания. "Вообще это здорово, что прошло почти 50 лет, а я до сих помню, как ее зовут", – отметил музыкант.

"Она была олицетворением красоты"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Стилист Владислав Лисовец признался, что в его сердце вместе с первой учительницей делит место еще один педагог, которого он навсегда запомнит.

"Вторая учительница, которую я никогда в жизни не забуду, – это учительница по фортепиано в хореографическом училище. Она была просто олицетворением красоты и ухоженности", – рассказал Лисовец.

Это женщина, которая всегда была красиво одета. У нее были красивые перстни, серьги с крупными камнями, прическа в стиле бабетта. Она ходила с черными стрелками как у Эмми Уайнхаус. От нее всегда пахло какими-то вечерними красивыми взрослыми духами. В общем это была очень красивая женщина.
Владислав Лисовец
стилист

"Она была очень интеллигентна, и от нее исходили какие-то невероятные флюиды. Рядом с ней я понимал, что действительно занимаюсь искусством, творчеством", – признался стилист.

"Использовала исключительно пряники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в этот праздник вспоминает педагога, которая, по его мнению, помогла заложить ему фундамент для будущей профессии.

"Хочу вспомнить свою любимую учительницу Валентину Васильевну Иванову. Она преподавала русский язык и литературу. С пятого класса она нас учила. Я был таким мальчиком хулиганистым. Но она нашла ко мне подход и вместо кнута использовала исключительно пряники. У меня были одни пятерки и четверки, я учился хорошо", – рассказывает Губерниев.

Телеведущий отметил, что знания, заложенные Валентиной Васильевной, он успешно применяет на практике по сей день, за что благодарит своего педагога.

"У меня есть тетрадь с их именами"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер и телеведущий Александр Олешко рассказал, что помнит каждого человека, которого может назвать своим учителем.

"Моя первая учительница – Наталья Георгиевна. Моя вторая учительница – Наталья Станиславовна. А дальше идет огромный список прекрасных людей, которые поделились со мной радостью жизни, энергией и своими знаниями. Бескорыстно, и часто не благодаря, а вопреки. Я их всех помню. И с детства у меня есть тетрадочка, в которую я записываю имена тех людей, которых считаю своими учителями", – рассказал Олешко.

Актер от всей души поздравил и поблагодарил не только своих, но и всех учителей, которые изо дня в день, из года в год делятся знаниями, опытом и добротой с новыми поколениями.

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