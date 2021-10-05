Российские знаменитости поделились воспоминаниями о своей первой учительнице

5 октября традиционно по всему миру свой профессиональный праздник отмечают педагоги. Учителей в жизни бывает много, и каждый оставляет свой след. Но самой главной, открывшей дверь в большой мир, всегда остается одна. Российские знаменитости поделились с Москвой 24 воспоминаниями о своей первой учительнице. Подробности – читайте в нашем материале.
"Я ей очень благодарна"
Актриса Мария Кожевникова с теплом вспоминает свою первую учительницу, с которой она встретилась в столичной школе № 159 на Речном вокзале.
"Мою первую учительницу звали Елена Сергеевна. Он была замечательная, я ее очень хорошо помню. Мне с ней очень повезло", – рассказала актриса.
По словам Кожевниковой, ей повезло застать учебу в советской школе. Те времена и учителей она вспоминает с теплом. "Они были даже не столько учителями, сколько мамами, которые оберегали нас, заботились. Вот такие воспоминания должны быть у каждого ребенка о своем учителе", – поделилась актриса.
"Маленькая, хрупкая, красивая"
По словам боксера и депутата Госдумы Николая Валуева, его первая учительница была очень молодой.
"Мой первый классный руководитель – Татьяна Борисовна. Маленькая, хрупкая, красивая. Сейчас уже с высоты жизненного опыта я понимаю, что она тогда пришла к нам из пединститута. Наверное, мы были первым ее классом", – поделился он воспоминаниями.
По словам Валуева, его первая учительница оказалась настолько миниатюрной, что он уже в начальной школе был с ней одного роста. О педагоге у него остались только положительные воспоминания.
"Ходила ко мне домой, чтобы я отвечал уроки"
Музыкант, лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев хорошо помнит свою первую учительницу, несмотря на то что встретился с ней почти 50 лет назад.
"Мою первую учительницу звали Зинаида Васильевна. Мне сейчас чуть больше лет, чем ей тогда. Дело в том, что у нас в школе было очень много молодых педагогов, а она вот такая опытная дама в возрасте", – рассказал Кортнев.
Кортнев очень ценит эти воспоминания. "Вообще это здорово, что прошло почти 50 лет, а я до сих помню, как ее зовут", – отметил музыкант.
"Она была олицетворением красоты"
Стилист Владислав Лисовец признался, что в его сердце вместе с первой учительницей делит место еще один педагог, которого он навсегда запомнит.
"Вторая учительница, которую я никогда в жизни не забуду, – это учительница по фортепиано в хореографическом училище. Она была просто олицетворением красоты и ухоженности", – рассказал Лисовец.
"Она была очень интеллигентна, и от нее исходили какие-то невероятные флюиды. Рядом с ней я понимал, что действительно занимаюсь искусством, творчеством", – признался стилист.
"Использовала исключительно пряники"
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в этот праздник вспоминает педагога, которая, по его мнению, помогла заложить ему фундамент для будущей профессии.
"Хочу вспомнить свою любимую учительницу Валентину Васильевну Иванову. Она преподавала русский язык и литературу. С пятого класса она нас учила. Я был таким мальчиком хулиганистым. Но она нашла ко мне подход и вместо кнута использовала исключительно пряники. У меня были одни пятерки и четверки, я учился хорошо", – рассказывает Губерниев.
Телеведущий отметил, что знания, заложенные Валентиной Васильевной, он успешно применяет на практике по сей день, за что благодарит своего педагога.
"У меня есть тетрадь с их именами"
Актер и телеведущий Александр Олешко рассказал, что помнит каждого человека, которого может назвать своим учителем.
"Моя первая учительница – Наталья Георгиевна. Моя вторая учительница – Наталья Станиславовна. А дальше идет огромный список прекрасных людей, которые поделились со мной радостью жизни, энергией и своими знаниями. Бескорыстно, и часто не благодаря, а вопреки. Я их всех помню. И с детства у меня есть тетрадочка, в которую я записываю имена тех людей, которых считаю своими учителями", – рассказал Олешко.
Актер от всей души поздравил и поблагодарил не только своих, но и всех учителей, которые изо дня в день, из года в год делятся знаниями, опытом и добротой с новыми поколениями.
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