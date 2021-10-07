QR-коды и удаленка: какие ограничения вводят в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В последние дни наблюдается существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в РФ. В ряде регионов уже вернули ограничительные меры прошлых волн коронавируса, в частности QR-коды и удаленку. Об этом сообщает газета "Известия".
Сложная ситуация наблюдается в больницах некоторых регионов. Во Владимирской области занято 92,2% коек. В Чувашии за неделю госпитализация детей выросла на 228%.
В Челябинской области с 18 октября вступит в силу ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, если на них присутствуют более 100 человек. Однако это правило не действует, если у посетителей есть QR-код.
В Карелии ограничения на массовые мероприятия более серьезные: на улице могут собираться не более 100 граждан, а в помещениях – до 50 человек (при этом ношение масок обязательно). Сейчас власти региона прорабатывают вопрос усиления контроля за соблюдением ограничений и масочного режима.
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что в столице растет число новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций.
"Это в первую очередь связано с массовым возвращением горожан из отпусков и увеличением числа их контактов. На сегодняшний день "Дельта"-штамм коронавируса по-прежнему доминирующий", – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что в настоящий момент занято порядка 65% коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с COVID-19.
При этом в ряде регионов назревает проблема со свободными местами в ковидных отделениях больниц. В частности, в Иркутской области госпитализированы 2 727 пациентов, а доля свободных коек – 22,3%. В Минздраве Краснодарского края сообщили, что по состоянию на 4 октября было развернуто 6 875 коек. Из них свободны 17%.
Растет заболеваемость и в Брянской области. В Депздраве региона заявили о введении режима повышенной готовности и запрете на проведение массовых мероприятий.
Введен режим повышенной готовности и в Нижегородской области. Там принято решение о переводе на дистанционное обучение учеников средних классов. А в вузы будут допущены лишь привитые студенты и преподаватели.
В пресс-службе главы региона отмечают, что в ближайшее время перевод учащихся школ и организаций среднего профессионального образования на дистанционное обучение не планируется. Однако возможность такого перехода для отдельных классов допускается в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Вводить QR-коды для посещения общественных мест власти субъекта пока не планируют.
В ряде регионов активно переводят работников на удаленку. В Нижегородской области работать дистанционно будут не менее 30% нижегородских компаний. Ожидает удаленка и работников Ханты-Мансийского автономномного округа, Марий Эл и Тульской области.
В Ставропольском крае на дистанционный формат работы переводят сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, а также людей с хроническими заболеваниями. До 30% других категорий работников ставропольский бизнес может перевести по желанию. Кроме того, в регионе действует система QR-кодов для посещения предприятий общепита, учреждений культуры, спорта.
Жителям Оренбуржья рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты, а также отказаться от посещения массовых мероприятий и проведения семейных встреч с участием более 10 человек. После въезда в регион нужно сдать ПЦР-тест или провести неделю в самоизоляции. Вопрос внедрения QR-кодов в регионе прорабатывается.
Между тем председатель Совфеда Валентина Мативенко заявила, что общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет, напомнив, что решение о вводе ограничительных мер отдельные регионы принимают на основе эпидситуации.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона.
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