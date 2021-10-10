Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие дни в Москве ожидается пасмурная погода, в четверг и пятницу придут дожди. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последующие сутки натиск осени будет только нарастать, погода ожидается пасмурная, дождей станет больше, особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 миллиметров осадков, или около трети месячного объема", – сказал он.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что солнечная погода в Москве сохранится до середины следующей недели.

Затем в город придут небольшие дожди и переменная облачность. По ее словам, за счет этого ночная температура воздуха в городе будет выше, чем сейчас, а дневная – ниже.

