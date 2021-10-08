Юрист прокомментировал ситуацию с семьей, оставшейся в полуразрушенном бараке в Мытищах

Юрист по земельному праву Кирилл Воробьев прокомментировал ситуацию с семьей, которая осталась в полуразрушенном бараке в Мытищах.

"В первую очередь, обращаться к представителю застройщика, тот кто вам дал экспертизу, кто установил цену. С ним соответственно сначала акт разногласия подписывать до определенного момента, то есть какие-то шероховатости убираются и финальную цену застройщик предлагает. Если собственники с ней не согласны, то единственное, что они могут сделать – это подать в суд. Если это по времени будет долго, то застройщик обратится за принудительным изъятием этого имущества, им заплатят компенсацию та, которая была последней, а дальше они будут оспаривать эту сумму", – сказал Воробьев.

В Мытищах одна из семей накануне холодов осталась в полуразрушенном бараке. По документам дом расселен, другие жильцы получили компенсации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.