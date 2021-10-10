Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24

Переменная облачность без осадков прогнозируется в столичном регионе в воскресенье, 10 октября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух в Москве прогреется до 11–13 градусов тепла. При этом в ночь на понедельник похолодает до -2 градусов.

Уточняется, что в городе будет дуть юго-западный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. При этом атмосферное давление опустится до 761 миллиметра ртутного столба.

В Московской области в воскресенье температура будет варьироваться от 9 до 14 градусов тепла. В ночь на понедельник в некоторых районах ожидается похолодание до -4 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей.

В свою очередь, на портале "Метеоновости" сообщалось, что октябрь 2021 года может войти в тройку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице.