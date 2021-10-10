Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24
Переменная облачность без осадков прогнозируется в столичном регионе в воскресенье, 10 октября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, днем воздух в Москве прогреется до 11–13 градусов тепла. При этом в ночь на понедельник похолодает до -2 градусов.
Уточняется, что в городе будет дуть юго-западный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. При этом атмосферное давление опустится до 761 миллиметра ртутного столба.
В Московской области в воскресенье температура будет варьироваться от 9 до 14 градусов тепла. В ночь на понедельник в некоторых районах ожидается похолодание до -4 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей.
В свою очередь, на портале "Метеоновости" сообщалось, что октябрь 2021 года может войти в тройку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице.
Октябрь 2021 года может войти в топ самых сухих в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: