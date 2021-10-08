Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Она напомнила, что высокое давление держится в Москве на протяжении всей последней недели. Ожидается, что очередной рекорд барометры зафиксируют в пятницу, 8 октября, а уже на следующей неделе давление начнет приходить в норму.
"В выходные будет близко к рекордно высоким значениям – 768 и 764 миллиметров, потом будет снижаться. Давление на следующей неделе придет к норме и будет порядка 748 миллиметров", – заключила Позднякова.
Метеоролог добавила, что ветра на предстоящей неделе не ожидается.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что 9 и 10 октября в столичном регионе ожидается малооблачная, солнечная и относительно теплая погода. Днем воздух прогреется до +12...+13 градусов, а в ночные часы возможны заморозки, температура опустится до 0...+2 градусов.
В столичный регион пришли морозы
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