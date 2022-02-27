Детеныш мексиканской ящерицы родился в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Рептилии занесены в Международную Красную книгу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что москвичи могут увидеть детеныша в отдельном вольере экспозиции «Удивительный мир рептилий». Его отделили от родителей, так как мексиканским ядозубам несвойственно выхаживать потомство. Ящерицы вылупляются уже полностью готовыми к самостоятельной жизни. За самочувствием и поведением ядозуба наблюдают герпетологи. До шести лет ящерица будет расти в течение шести лет.

«Он пополнил резервную популяцию редкого вида. Мы рассчитываем, что в будущем маленький ядозуб отправится в один из ведущих зоопарков мира, чтобы найти себе пару и уже самому стать родителем», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родился птенец краснокнижного розового пеликана. Считается, что этот птенец особенный, так как он родился не в родительском гнезде, а в специальном инкубаторе.