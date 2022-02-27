Детеныш мексиканской ящерицы родился в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Рептилии занесены в Международную Красную книгу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что москвичи могут увидеть детеныша в отдельном вольере экспозиции «Удивительный мир рептилий». Его отделили от родителей, так как мексиканским ядозубам несвойственно выхаживать потомство. Ящерицы вылупляются уже полностью готовыми к самостоятельной жизни. За самочувствием и поведением ядозуба наблюдают герпетологи. До шести лет ящерица будет расти в течение шести лет.
«Он пополнил резервную популяцию редкого вида. Мы рассчитываем, что в будущем маленький ядозуб отправится в один из ведущих зоопарков мира, чтобы найти себе пару и уже самому стать родителем», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родился птенец краснокнижного розового пеликана. Считается, что этот птенец особенный, так как он родился не в родительском гнезде, а в специальном инкубаторе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: