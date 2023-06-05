Строительство ТПУ "Зеленоград – Крюково" планируют завершить к запуску МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Зеленоград – Крюково" планируют завершить к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"После завершения работ жители Зеленограда получат современную пассажирскую инфраструктуру по стандартам Московского транспорта: трехуровневый городской вокзал с быстрыми пересадками со станции наземного метро на автобусы и с выходом на действующую автомобильную эстакаду", – говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиропоток ТПУ к 2025 году составит порядка 50 тысяч человек. С учетом подобного прогноза вокзал строят с запасом пропускной способности.

В пределах ТПУ для пассажиров установят лифты, эскалаторы, а также оборудуют переходы через железнодорожные пути. По предварительным прогнозам, благодаря объекту время пересадки с железнодорожного транспорта на автобусы сократится с шести до трех минут.

Интервалы поездов на МЦД-3 в часы пик составят от пяти до семи минут. После запуска наземной линии оплатить проезд можно будет картой "Тройка" с возможностью бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

До этого стало известно, что в составе ТПУ "Кунцевская" построят общественно-деловой комплекс. Он будет включать офисы, магазины, кафе, культурно-досуговые объекты и парковку. Площадь объекта составит 30 тысяч "квадратов".



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