Общественно-деловой комплекс появится в составе ТПУ "Кунцевская" в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Гришкина

Общественно-деловой комплекс появится в составе столичного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Кунцевская". Город передал инвестору в аренду земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, комплекс будет включать офисы, магазины, кафе, культурно-досуговые объекты и парковку. Площадь объекта составит 30 тысяч "квадратов". Благодаря строительству комплекса в городе появятся новые рабочие места.

Кроме того, жители смогут получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро. ТПУ создается на базе станции Московского метрополитена "Кунцевская" Филевской линии и двух одноименных станций Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий.

"Для строительства общественно-делового комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет без проведения торгов земельный участок площадью 1,17 гектара на Молдавской улице. В течение этого времени он должен завершить возведение объекта", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что специалисты закончили строительно-монтажные и отделочные мероприятия в паркинге в составе ТПУ "Ховрино". По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, объект состоит из четырех ярусов, его площадь более 10 тысяч квадратных метров.