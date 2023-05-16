Началось благоустройство территории возле ТПУ "Медведково"

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты начали работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла "Медведково" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково". <...> В этом году проведем первый этап, в рамках которого обновим улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома 12а до дома 17, корпуса 1, второй этап запланирован на следующий год", – сказал он.

Вице-мэр уточнил, что в рамках работ планируется, в частности, оборудовать пешеходные переходы контрастным освещением. На втором этапе на улицах появятся точки велопроката, четыре велопарковки, также будут предусмотрены места для стоянки автомобилей у кинотеатра "Ладога".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Лужнецкой набережной планируется создать новое общественное пространство. Оно станет частью многофункционального комплекса, который строится на территории бывшего завода "Союз".

