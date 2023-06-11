Движение поездов на железнодорожном участке в Крыму восстановили

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение поездов на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

"Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", – отметил он.

До этого движение было приостановлено из-за повреждения железнодорожного полотна. Аксенов уточнил, что пострадавшие отсутствуют. Также для граждан организовали трансфер автобусами.

10 июня системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2". В результате атаки никто не пострадал. Аксенов призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостанавливали по Крымскому мосту в связи с антитеррористическими учениями. Позже его восстановили.

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