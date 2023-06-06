Схема движения временно изменится на ТТК и нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения временно изменится на некоторых улицах Москвы и на Третьем транспортном кольце (ТТК) с июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Изменения связаны со строительными мероприятиями, ремонтными работами, а также организацией крестного хода.

"Несколько участков Третьего транспортного кольца закроют для проезда с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня. Ремонт проведут в районе Лефортовского тоннеля, Лефортовской и Красноказарменной набережных", – говорится в сообщении.

Специалисты также закрыли для движения одну полосу в районе Поклонной улицы. Так занимаются строительством инженерных сетей. На соседних улицах организовали одностороннее движение. Изменения будут действовать до 4 июля.

Кроме того, во время строительных мероприятий для проезда закроют несколько полос в районе Госпитальной и Рубцовской набережных. Там до 27 августа будут ограничивать разные участки. Так, на территории 1-й улицы Лесные Поляны движение ограничат с 6 июня до 15 ноября.

11 июня в деревне Бачурино в ТиНАО пройдет крестный ход. На этом фоне в период с 10:00 до 11:30 полностью закроют участки улиц Быстролетова и Липовый Парк.

Ранее сообщалось, что движение на территории Крылатской улицы будет перекрыто 4 июня, 1 и 29 июля. Это связано с проведением мероприятия "Кубок Грома". Ограничения будут действовать в период с 07:00 до 10:00.