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Какие дорожные ограничения ждут москвичей 4–5 июня

Парад трамваев и Кубок по триатлону: какие улицы перекроют в Москве 4–5 июня
транспортгород

В ближайшую субботу, 4 июня, в городе пройдет парад ретротранспорта. Из-за этого в центре столицы временно ограничат движение на ряде улиц, а также изменится движение трамвайных маршрутов. О том, где еще будут введены перекрытия в выходные, – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Парад трамваев

4 июня на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. Колонна исторических трамваев, которую возглавит настоящая конка, отправится от станции метро "Новокузнецкая" и дойдет до "Чистых прудов". В связи с этим по маршруту движения будут введены дорожные ограничения. В субботу с 08:00 до 10:30 будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда:

  • от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы;
  • от дома 25 по Пятницкой до Большой Татарской;
  • в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.

Фото: transport.mos.ru

С 11:00 до 17:00 для проезда не будут доступны участок Чистопрудного бульвара – от Покровки до Мясницкой и участок Белгородского проезда – от Покровки до Чистопрудного. С 10:30 до 11:00 планируются краткосрочные перекрытия (не более 10 минут) в сторону центра в Садовническом проезде в районе Большого Устьинского моста, на самом мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре и на Покровском бульваре до Покровки.

Кроме того, организаторы ввели ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 3 июня и до конца парада.

Фото: transport.mos.ru

Также изменятся маршруты движения трамваев между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамвай № А будет ходить от Новоконной площади через "Пролетарскую" до МЦК Дубровка, № 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а № 39 – от "Университета" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

Ограничения начнут действовать в 08:30 и сохранятся до окончания мероприятия. Пассажирам на это время лучше пользоваться ближайшими станциями метро, а также автобусом № 913, с 10:30 он будет продлен от "Павелецкой" до остановки "Воронцово Поле".

Кубок по триатлону

4 июня в Крылатском пройдут соревнования в рамках Кубка по триатлону "Московский Гром". Состязания по плаванию проведут в акватории Гребного канала, велогонку – на олимпийской трассе "Крылатское", забег – на набережной вдоль акватории. В соревнованиях примут участие спортсмены от 13 до 19 лет.

Фото: transport.mos.ru

В связи с этим участок Крылатской улицы от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники перекроют. Ограничения движения будут действовать с 08:00 до 10:00. Также с 00:01 до окончания соревнований на данном участке нельзя будет припарковать автомобиль.

Пешеходная набережная

С 3 июня по 31 октября в выходные и праздничные дни часть набережной Тараса Шевченко сделали пешеходной. Таким образом, автомобилистам нельзя проехать с 23:00 пятницы или накануне праздничных дней и до 06:00 следующего рабочего дня.

Фото: transport.mos.ru

Прогулочной стала часть дороги от дома 12, строения 26, по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". По данным столичного Дептранса, это уже пятый раз, когда набережную отдают пешеходам.

Закрытие вестибюлей

С 4 по 27 июня из-за работ по реконструкции Пионерского, Багратионовского и Паркового путепроводов будут поочередно закрывать ряд вестибюлей на станциях Филевской линии метро. На станции "Филевский парк" 4–13 июня для пассажиров будет закрыт восточный вестибюль, а 18–27 июня – западный. Также восточный вестибюль закроют на "Багратионовской" с 4 по 11 июня, а западный – с 18 по 25 июня. На "Пионерской" пассажиры не смогут пользоваться восточным вестибюлем с 4 по 13 июня, западным – с 18 по 27 июня.

Фото: Дептранс Москвы

Кроме того, с 4 июня до осени из-за ремонтных работ закроют часть вестибюля станции "Комсомольская", которая примыкает к подземному переходу на Ярославский вокзал. Пассажирам рекомендуют проходить от электричек через турникетные павильоны к первому или восьмому входам. Также к восьмому входу стоит направляться от поездов дальнего следования.

Строительные работы

В связи с проведением строительных работ c 4 июня до 29 августа движение ограничат на более чем десяти участках улицы Героев Панфиловцев в Северном Тушине. В ночное время с 02:30 до 04:30 в боковом проезде в районе дома 49, корпуса 1, а также у дома 41, корпуса 1, будет перекрыта одна полоса. У дома 31, корпуса 1, по Туристской улице на пересечении с улицей Героев Панфиловцев будут недоступны две полосы.

Фото: transport.mos.ru

По одному ряду будут перекрывать в боковых проездах улицы Героев Панфиловцев у дома 17, корпуса 1, дома 3, корпуса 1, и дома 1. Поэтапное занятие одной полосы движения планируется в боковом проезде у дома 1А, а также на участке от дома 37 по Сходненской до дома 1 по бульвару Яна Райниса.

На двух рядах не будет движения в боковом проезде в районе дома 37 по Сходненской. Еще по одной полосе – в районе пересечения Сходненской и Строительного проезда, пересечения Сходненской и улицы Фабрициуса, а также на улице Свободы у дома 4 по Лодочной. Полностью будут перекрыты боковой проезд улицы Героев Панфиловцев в районе дома 31 и боковой проезд Сходненской в районе дома 23.

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