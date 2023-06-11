Вестибюли станции метро "Спортивная" вернулись к обычному режиму работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена открылись для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До этого южный вестибюль закрывали на вход.

Утром 11 июня Дептранс предупредил о ситуативном изменении режима работы южного вестибюля "Спортивной" и северного вестибюля "Воробьевых гор". Причиной этому стало мероприятие в "Лужниках".

Ранее стало известно, что движение транспорта временно ограничат в районе стадиона "Лужники" 11 июня. Оно будет действовать в связи с проведением Кубка России по футболу.

Сообщалось, что движение перекроют с 08:00 на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской.

Движение транспорта ограничили у спорткомплекса "Лужники"