Движение транспорта временно перекроют в районе стадиона "Лужники" 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Денисов

Движение транспорта временно закроют в районе стадиона "Лужники" 11 июня. Причиной стало проведение Кубка России по футболу, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, движение перекроют с 08:00 на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской, а также в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

"В местах ограничений 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка", – добавил департамент.

Москвичей попросили строить маршрут заранее.

До этого говорилось, что на нескольких улицах в Красносельском районе и Хамовниках временно изменится схема движения транспорта. Ограничения связаны с реконструкцией и строительством инженерных сетей. В период с 13 июня по 24 августа закроют одну полосу на нескольких участках Курсового и 1-го Зачатьевского переулков.

Ранее стало известно о перекрытии движения по Лефортовскому тоннелю с 9 по 13 июня. Участок дороги закроют на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал до Спартаковской площади и участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы до шоссе Энтузиастов.

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