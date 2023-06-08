Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют для замены асфальта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Лефортовскому тоннелю закроют с 9 по 13 июня, сообщает Дептранс Москвы.

"С 23:00 9 июня до 05:00 13 июня будет временно закрыто движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах в связи с заменой асфальта", – указано в уведомлении.

Отмечается, что движение перестанет работать на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал до Спартаковской площади и участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы до шоссе Энтузиастов.

Кроме того, будут закрыты съезды с Лефортовской набережной на внутреннюю сторону ТТК в районе улицы Радио, с Красноказарменной набережной на внутреннюю сторону ТТК, а также с улицы Золоторожский Вал на внутреннюю сторону ТТК и с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

Ранее сообщалось о временных изменениях в схеме движения на ТТК и нескольких улицах Москвы. В частности, одну полосу для движения закрыли в районе Поклонной улицы. При этом на соседних улицах организовали одностороннее движение. Ограничения будут действовать до 4 июля.

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