Расписание "Ласточек" на МЦК изменится 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В воскресенье, 11 июня, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут ходить с 4-минутным интервалом. Его сократят в связи с мероприятием в "Лужниках". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что данный минимальный интервал сохранят до 23:30.

Ранее москвичей предупредили об ограничении движения транспорта в районе стадиона "Лужники" 11 июня. Там будет проходить Кубок России по футболу.

Также сообщалось, что "Ласточка" 8 июня совершила первый регулярный рейс из Сочи в Гагру. Время в пути на электропоезде составило около трех часов.

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