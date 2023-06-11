Южный вестибюль станции метро "Спортивная" закрыли на вход

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии столичного метрополитена работает только на выход. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что северный вестибюль открыт на вход и выход.

Утром 11 июня Дептранс предупредил о ситуативном изменении режима работы южного вестибюля "Спортивной" и северного вестибюля "Воробьевых гор". Причиной этому стало мероприятие в "Лужниках".

До этого стало известно, что движение транспорта временно ограничат в районе стадиона "Лужники" 11 июня. Оно будет действовать в связи с проведением Кубка России по футболу.

Сообщалось, что движение перекроют с 08:00 на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской.

Лефортовский тоннель закрыли для проезда любого транспорта до 13 июня