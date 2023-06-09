Несколько улиц в центре Москвы закроют для транспорта 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение и парковку транспорта ограничат на ряде улиц в центре столицы в воскресенье, 11 июня, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"11 июня с 07:00 до 21:00 будут временно закрыты для движения улицы в центре. Движение будет закрыто на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинкой и Варваркой", – указано в уведомлении.

Вместе с тем в каждом направлении будет недоступна парковка с 00:01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского проезда.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День России в Москве пройдет более 100 праздничных мероприятий. В частности, в музее-заповеднике "Коломенское" состоится фестиваль "Россия". Гости смогут посмотреть театральные постановки и принять участие в познавательных активностях.

В то же время в "Зарядье" все желающие смогут стать участниками киномарафона "Они сражались за Родину" от "Москино". В рамках программы организаторы покажут зрителям восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа.

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