"Мой район. Навигатор": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

В Москве стартовал крупнейший исторический фестиваль "Времена и эпохи". Он продлится до 12 июня, по традиции это мероприятие приурочено к празднованию Дня России.

Гостей ждет 41 площадка по всей столице. Например, в парке имени Лужкова можно стать свидетелями битвы викингов и русичей в Древней Руси. А площадка в парке 50-летия Октября представляет события войны 1812 года.

Программа фестиваля посвящена 30 важным датам в истории России. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".