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"Мой район. Навигатор": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

"Мой район. Навигатор": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

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Москвичам рассказали о площадках городского фестиваля "Времена и эпохи"

В Москве стартовал крупнейший исторический фестиваль "Времена и эпохи". Он продлится до 12 июня, по традиции это мероприятие приурочено к празднованию Дня России.

Гостей ждет 41 площадка по всей столице. Например, в парке имени Лужкова можно стать свидетелями битвы викингов и русичей в Древней Руси. А площадка в парке 50-летия Октября представляет события войны 1812 года.

Программа фестиваля посвящена 30 важным датам в истории России. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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