Музей искусств на территории бывшего автозавода ЗИЛ построен более чем наполовину

Фото: stroi.mos.ru/пресс-служба Москомархитектуры

Готовность здания Музея искусств, возводимого на территории бывшего завода ЗИЛ, составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"По итогам проверки, проведенной инспекторами Мосгосстройнадзора, установлено, что монолитные работы выполнены полностью, завершается монтаж кровли", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в данный момент выполняется работа по облицовке фасада, проводится черновая отделка, а монтаж инженерных систем находится в активной стадии.

Строительные работы проводятся по адресу: улица Автозаводская, владение 23/4. Здание будет иметь кубическую форму, в нем появятся высокие оконные проемы в форме трапеции. Всего в музее спроектировали пять этажей и один подземный уровень.

На подземном этаже будут располагаться хранилища для экспонатов, фотолаборатории, акклиматизационные залы для защиты произведений искусства от резких перепадов температур и влажности.

На прилегающей к музею территории возведут парковочные места, велодорожку, установят цветники, посадят кусты и украсят все это газоном. Общая площадь музея составит 12,1 тысячи квадратных метров.

Бочкарев отметил, что музей был спроектирован так, чтобы его смогли посетить одновременно до 1,5 тысячи человек. На первом этаже здания посетители могут направиться к билетным кассам, посетить конференц-зал, ресторан и посмотреть на крупногабаритные экспонаты. Остальные этажи будут отданы под выставочные залы комплекса.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что в ходе выездной проверки инспекторы комитета изучили техническую документацию и тщательным образом обследовали здание.

"В рамках состоявшейся проверки специалисты ГБУ "ЦЭИИС" оценили соответствие каменной кладки и монолитных конструкций техническим регламентам и проектной документации. Все выявленные недостатки находятся на контроле инспекторов до полного их устранения подрядчиком", – подчеркнул он.

С 2020 года Москва занимается реализацией программы по созданию мест приложения труда, благодаря которой застройка в городе происходит с учетом потребностей граждан в рабочих местах.

Это также позволяет снизить маятниковую миграцию и нагрузку на дороги, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Бочкарев сообщал, что специалисты завершили установку на постоянные опоры главного пролетного строения моста через затон Новинки в районе бывшей промзоны ЗИЛ. Он отметил, что рядом с мостом также строят дороги и подземный пешеходный переход.



"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается реорганизация территории бывшего завода ЗИЛ