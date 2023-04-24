Завершена установка главного пролетного строения моста через затон Новинки

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили установку на постоянные опоры главного пролетного строения моста через затон Новинки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Учитывая значительную протяженность – 291 метр, – пролетное строение опускалось поэтапно с использованием домкратов и подъемных механизмов. Это обеспечило его устойчивое положение и равномерное распределение нагрузки", – объяснил глава столичного Стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что одновременно с возведением моста рядом с ним строят дороги, подземный пешеходный переход и разворотную площадку для наземного общественного транспорта. Все это, по его словам, позволит развить транспортные связи в ЮАО, улучшить транспортное обслуживание новых ЖК и сделать более доступными станции метро и МЦК.

В свою очередь, гендиректор компании "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков добавил, что в рамках проекта для пешеходов обустроят тротуары, а помимо подземного перехода, который появится со стороны набережной Марка Шагала, предусмотрят и наземные регулируемые переходы. Прилегающие территории благоустроят: там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что мост через затон Новинки готов уже на 85%. По словам мэра, строительство планируется закончить до конца текущего года. Он отметил, что мост частично разгрузит ТТК и проспект Андропова, улучшит транспортную доступность жилых кварталов ЗИЛа.

