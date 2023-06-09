Масштабный профориентационный фестиваль для старшеклассников пройдет в Москве 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабный профориентационный фестиваль "Про профессии и про возможности" для учеников старших классов пройдет в столице 18 июня. Ребята узнают о колледжах Москвы и востребованных специальностях, сообщила замруководителя департамента образования и науки столицы Ирина Швец.

"В этом году мы увеличили контрольные цифры приема в колледжи под ключевые городские отрасли на 20 процентов. Это значит, что еще больше молодых людей смогут получить востребованные в экономике столицы профессии по практико-ориентированным программам, разработанным под запросы работодателей", – подчеркнула она.

Старшеклассники смогут пообщаться с преподавателями и студентами, принять участие в практических мастер-классах, попробовать себя в работе на современном оборудовании, пройти профориентационные тесты, а также узнать о поступлении в колледж. Для школьников подготовили программы на тематических площадках, розыгрыши призов, концерт и мастер-классы.

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 проведет занятия по сбору и программированию роботов. Политехнический колледж № 8 имени И. Ф. Павлова расскажет ребятам о работе мехатронной станции, которая может собрать двигатели и клапаны для промышленности. Московский колледж бизнес-технологий организует квиз по финансовой грамотности.

Кроме того, гости смогут попробовать себя в качестве монтера и машиниста при помощи VR-технологий на площадке колледжа московского транспорта. Также во время фестиваля состоится награждение победителей столичного этапа Всероссийского конкурса среди работников системы среднего профессионального образования "Мастер года".

Фестиваль пройдет на улице Шкулева, доме 2, строении 1.

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч студентов посетили дни проектного офиса "Молодежь Москвы", организованные более чем в 40 высших и средних учебных заведениях города. В ходе мероприятий студенты узнали, как стать амбассадором проекта в своем учебном заведении. Интерес к участию в конкурсе проявили 543 человека.

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего