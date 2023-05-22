Минпросвещения РФ обсудит участие детей младше 14 лет в проекте "Пушкинская карта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александа Липкина

Идея участия детей до 14 лет в проекте "Пушкинская карта" правильная, поэтому Минпросвещения РФ обсудит такую возможность с Минкультуры, которое создало проект. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С подобным предложением выступила одна из педагогов во время открытия Форума школьных театров.

"Что касается Пушкинской карты, то здесь ситуация следующая. Почему с 14 лет, потому что есть определенные организационные вопросы, в том числе вопросы с финансами. Но я не исключаю, что сама идея-то правильная. Давайте мы с министерством культуры по крайней мере проработаем, поймем, в чем ограничения, это их проект, что можно сделать для того, чтобы дать ребятам более младшего возраста участвовать в проекте "Пушкинская карта", – передает слова главы Минпросвещения ТАСС.

Всероссийскую программу "Пушкинская карта" запустили 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодежь от 14 до 22 лет может оплачивать походы в музеи, театры, на концерты. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила оплачивать ученикам школ отличную успеваемость, перечисляя средства на "Пушкинскую карту". По словам парламентария, вознаграждения следует предоставлять старшеклассникам.

До этого заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой создать "Пушкинскую карту" для учителей. Он отметил, что педагогам, которые сопровождают группы учеников в разные культурные учреждения, необходимо предоставить бесплатных вход.