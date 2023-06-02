"Движение первых" запустит проект по трудоустройству детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по профориентации и трудоустройству детей. Об этом РИА Новости сообщил председатель правления движения Григорий Гуров.

"Это проект по трудоустройству и профориентации... Мы как раз с Артемом Метелевым (глава комитета Госдумы по молодежной политике. – Прим. ред.) разрабатываем проект", – сказал он.

В рамках проекта для несовершеннолетних россиян подготовят базу данных с информацией о вакансиях, а также организуют работу с вузами по профориентации детей. Гуров обратил внимание, что проектом обеспечат трудовые права детей.

Доработать программу совместно с комитетом Госдумы по молодежной политике планируют до конца года. Запустить проект могут в 2024 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 19 июня по 11 августа в Москве организуют спецпроект "Стажировки" для подопечных городских семейных центров, в том числе для подростков из семей участников спецоперации. Ребята смогут освоить разные профессиональные навыки, получить стипендию и рекомендательное письмо, которое в дальнейшем может быть использовано при поступлении в вуз или при трудоустройстве.



Собянин: дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок