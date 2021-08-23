Иммунолог рассказал, как защититься от неуязвимых штаммов коронавируса

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 прокомментировал прогнозы о появлении неуязвимых штаммов коронавируса.
Ранее профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Регги заявил о возможном формировании новых вариантов COVID-19 с более высоким уровнем заразности и возможностью избегать воздействия на них антител. Вероятно, это случится из-за неизбежной мутации штаммов "Бета", "Гамма" и "Дельта", уверен иммунолог из Швейцарии. По его словам, это станет большой проблемой 2022 года.
Крючков отметил, что штамм "Бета" уже вытесняется практически отовсюду. Поэтому в контексте возможных мутаций вместе с "Гаммой" и "Дельтой" необходимо рассматривать "Лямбда"-штамм, считает эксперт. Однако прогнозы о возможном появлении неуязвимых вариантов нельзя назвать однозначными, отметил он.
"Действительно, внутри, например, "Дельта"-линии может появиться вариант, который будет обладать лучшими способностями уходить от специфического иммунитета. Но это ведь предположение. Оно так работает, если мы никак не меняем вакцины. Но уже сейчас идет процесс их адаптации к той же "Дельта"-линии и другим", – говорит Крючков.
Иммунолог напомнил, что к появлению других штаммов уже адаптируют вакцину "Спутник V". Также с новыми вариантами смогут бороться препараты, которые сейчас находятся в стадии разработки, подчеркнул Крючков.
Чтобы опасные мутации не появились, вакцинацию необходимо проводить очень быстро, обращает внимание иммунолог. Тем временем, по его словам, в России темпы вакцинации за последние недели упали с полумиллиона первых прививок в день до отметки ниже 250 тысяч.
В вопросе коллективного иммунитета для снижения рисков возникновения более опасных штаммов необходимо достичь 80–85% вакцинированных и переболевших людей, считает собеседник Москвы 24.
"Да, вакцины действительно не снижают способность заражаться настолько хорошо, как хотелось бы. Но ведь вероятность все равно падает, тем самым происходит накопительный эффект для формирования коллективного иммунитета. Но не так быстро, как мы хотели", – объясняет Крючков.
При этом странам с уже сформированным высоким процентом коллективного иммунитета могут угрожать регионы, где эти показатели остаются на более низком уровне, говорит Крючков.
"Представим страну с прекрасными результатами по коллективному иммунитету. Если она не ограничила сообщение с государствами с плохой эпидемиологической ситуацией, безусловно, туда может произойти завоз нового штамма. И тогда коллективный иммунитет заметно снизится с 85%. Но при этом страна сможет выиграть время на ту же адаптацию вакцин. Плюс смертность благодаря вакцинации будет значительно ниже", – заявил Крючков.
Он добавил, что возможность появления опасных мутаций коронавируса в странах с высоким процентом коллективного иммунитета существенно ниже. Это связано с тем, что риск новых штаммов напрямую зависит от количества инфицированных людей в регионе, резюмировал специалист.
Ранее власти Подмосковья спрогнозировали новую волну коронавируса осенью. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это потребует увеличения количества машин скорой помощи.
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