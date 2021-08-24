Японские ученые обнаружили белок, отвечающий за подвижность сперматозоидов

Фото: AP Photo/Elaine Kurtenbach
Ученые из Осакского университета в Японии обнаружили белок SPATA33, который отвечает за подвижность сперматозоидов. Об этом сообщает "Мир 24".
Речь идет об ингибиторах особого кальцийзависимого фермента – кальциневрине. В ходе экспериментов на грызунах их введение делало самцов мышей временно бесплодными.
Уточняется, что из почти 20 тысяч белков мышей специалисты выделили восемь белков, связывающихся с кальциневрином. Затем с помощью системы редактирования генома CRISPR/Cas9 они "отключили" у некоторых мышей экспрессию генов, кодирующих три ранее не исследовавшихся белка. В итоге выяснилось, что у особей с "отключенным" белком SPATA44 наблюдалась малая подвижность сперматозоидов.
Ученые объяснили это тем, что SPATA44 определяет расположение кальциневрина, а при отключении белка фермент не может найти своего места в хвосте сперматозоида, что и приводило к его низкой подвижности.
Исследователи полагают, что их открытие может стать основой для создания мужских оральных контрацептивов.
Ранее американские ученые создали контрацептив на основе антител, которые вырабатываются к сперматозоидам в организме некоторых женщин.
Эффективность вещества проверяли на овцах, чей репродуктивный тракт похож на человеческий. Выяснилось, что в высокой концентрации антитела подавляли активность 99,9% сперматозоидов. При низкой – более 90%.
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