Ученые создали контрацептив, парализующий сперматозоиды

Фото: Christopher Moore, Georgia Tech

Группа специалистов из Бостонского университета и биотехнологической компании ZabBio создали новое средство контрацепции для женщин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, ученые разработали моноклональное антитело HCA (Human Contraception Antibody), которое может нейтрализовать сперматозоиды, сцепляясь с ними и не давая двигаться.

Для проверки эффективности данного средства специалисты добавляли его в разных концентрациях в сперму здоровых добровольцев. Как оказалось, HCA способно за 15 секунд обездвижить сперматозоид.

По мнению разработчиков, HCA можно наносить на растворяющиеся пленки, которые женщина перед половым актом будет вводить во влагалище. Это позволит предотвратить нежелательную беременность. На сегодняшний день HCA испытывают на добровольцах.

Ранее сообщалось, что ученые из Технологического института Джорджии (США) разработали противозачаточный препарат длительного действия для женщин. Препарат внешне представляет собой пластырь.

Активное вещество доставляется в организм с помощью микроигл, которые изначально создавались для безболезненного введения вакцин. При нанесении пластыря на кожу, микроскопические иглы разрываются, а биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают левоноргестрел (противозачаточное средство).

