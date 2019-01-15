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17:23

Ученые создали пластырь с микроиглами от беременности

наука

17:23

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Фото: depositphotos/jukai5

Противозачаточный препарат длительного действия для женщин разработали ученые из Технологического института Джорджии (США). О изобретении сообщается в журнале Nature Biomedical Engineering.

Препарат внешне представляет собой пластырь. Активное вещество доставляется в организм с помощью микроигл, которые изначально создавались для безболезненного введения вакцин. При нанесении пластыря на кожу, микроскопические иглы разрываются, а биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают левоноргестрел (противозачаточное средство). В итоге у женщины нарушается менструальный цикл.

Пока новинка проверена только на животных, но вскоре ученые рассчитывают провести тесты и на людях. Также в планах разработчиков увеличить срок действия пластыря до полугода.

Ранее акушер-гинеколог Лариса Илюхина рассказала порталу Москва 24 о мифах и правде современных методов контрацепции.

наука

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