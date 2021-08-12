Американские ученные создали контрацептив на основе антител

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Американские ученые создали новый контрацептив на основе антител, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.
Специалисты из Университета Северной Каролины выяснили, что в организме некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам, которые могут привести к иммунологическому бесплодию. Использовав антигенсвязывающий фрагмент CD52g, нейтрализующий сперматозоиды, ученые создали новое антитело.
Эффективность контрацептива проверяли на овцах, чей репродуктивный тракт похож на человеческий. Выяснилось, что в высокой концентрации антитела подавляли активность 99,9% сперматозоидов. При низкой – более 90%.
Сказать насколько эффективно антитела будут предотвращать беременность ученые затрудняются. Если надежность нового средства контрацепции подтвердится, это позволит создать вагинальные кольца и пленки или раствор для инъекций, который будут использовать для защиты от беременности.
Ранее группа специалистов из Бостонского университета и биотехнологической компании ZabBio создали новое средство контрацепции для женщин, парализующее сперматозоиды.
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