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Общество

16:58

Американские ученные создали контрацептив на основе антител

наука общество

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Американские ученые создали новый контрацептив на основе антител, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.

Специалисты из Университета Северной Каролины выяснили, что в организме некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам, которые могут привести к иммунологическому бесплодию. Использовав антигенсвязывающий фрагмент CD52g, нейтрализующий сперматозоиды, ученые создали новое антитело.

Эффективность контрацептива проверяли на овцах, чей репродуктивный тракт похож на человеческий. Выяснилось, что в высокой концентрации антитела подавляли активность 99,9% сперматозоидов. При низкой – более 90%.

Сказать насколько эффективно антитела будут предотвращать беременность ученые затрудняются. Если надежность нового средства контрацепции подтвердится, это позволит создать вагинальные кольца и пленки или раствор для инъекций, который будут использовать для защиты от беременности.

Ранее группа специалистов из Бостонского университета и биотехнологической компании ZabBio создали новое средство контрацепции для женщин, парализующее сперматозоиды.

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