Профессор химии рассказал о вредных веществах в составе презервативов

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Член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор химии Валерий Петросян назвал бесчестными манипуляциями добавление небезопасных веществ в средства контрацепции.

По мнению профессора, наличие в презервативах цинка и изопропанола может означать только одно: производители добавляют химические вещества ради достижения большего эффекта от изделия.

Профессор пояснил, что добавление в латексные изделия цинка и изопропанола приводит к умерщвлению биоорганизмов, так как данные вещества по сути своей являются ядами. Цинк, например, стоит в одном ряду с кадмием и ртутью, а изопропанол является основным веществом в составе жидкости для омывания автомобильных стекол.



Валерий Петросян член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор химии Любые биоорганизмы, активные клетки погибают под действием яда, будь то цинк или изопропиловый спирт в небольших концентрациях. Это бесчестные манипуляции, направленные против здоровья.

Петросян также отметил, что для человека данные вещества не являются опасными, но лишь в маленьких дозах. "Все зависит от концентрации цинка и изопропанола в составе", – добавил химик.

Профессор сравнил подобные действия производителей с рекламной кампанией одного крупного бренда. Тогда компания представила линейку одежды для бега, в которой не потеют. По словам химика, такой эффект был достигнут с помощью добавления в ткань высокотоксичного производного олова. "Вещество блокировало выделение бактерий, способствующих процессу потения. Убивать эти бактерии с помощью вредных веществ – это действовать напрямую против здоровья человека", – пояснил профессор.

Ранее Роскачество провело исследование латексных мужских презервативов, в ходе которого был обнаружен ряд нарушений. Эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения.