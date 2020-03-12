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Безопасность

13:33

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Профессор химии рассказал о вредных веществах в составе презервативов

"Ради эффекта". Чем опасны цинк и изопропанол в составе презервативов
общество безопасность эксклюзив

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор химии Валерий Петросян назвал бесчестными манипуляциями добавление небезопасных веществ в средства контрацепции.

По мнению профессора, наличие в презервативах цинка и изопропанола может означать только одно: производители добавляют химические вещества ради достижения большего эффекта от изделия.

Профессор пояснил, что добавление в латексные изделия цинка и изопропанола приводит к умерщвлению биоорганизмов, так как данные вещества по сути своей являются ядами. Цинк, например, стоит в одном ряду с кадмием и ртутью, а изопропанол является основным веществом в составе жидкости для омывания автомобильных стекол.

Любые биоорганизмы, активные клетки погибают под действием яда, будь то цинк или изопропиловый спирт в небольших концентрациях. Это бесчестные манипуляции, направленные против здоровья.
Валерий Петросян
член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор химии

Петросян также отметил, что для человека данные вещества не являются опасными, но лишь в маленьких дозах. "Все зависит от концентрации цинка и изопропанола в составе", – добавил химик.

Профессор сравнил подобные действия производителей с рекламной кампанией одного крупного бренда. Тогда компания представила линейку одежды для бега, в которой не потеют. По словам химика, такой эффект был достигнут с помощью добавления в ткань высокотоксичного производного олова. "Вещество блокировало выделение бактерий, способствующих процессу потения. Убивать эти бактерии с помощью вредных веществ – это действовать напрямую против здоровья человека", – пояснил профессор.

Ранее Роскачество провело исследование латексных мужских презервативов, в ходе которого был обнаружен ряд нарушений. Эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения.

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