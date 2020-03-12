Роскачество выявило небезопасное вещество в презервативах

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Эксперты Роскачества провели исследование латексных мужских презервативов 17 торговых марок от 13 производителей. В ходе исследования специалисты обнаружили ряд нарушений, сообщает пресс-служба Роскачества.

Презервативы проверялись по 60 показателям, 49 из которых – параметры безопасности. Исследовались презервативы Ganzo, Duett, Okamoto, "Гусарские", Contex, "Гороскоп любви", "Страсть", Durex, Masculan, Sico, Vizit, PLAYBOY, in Time, HASICO, "Гладиатор", Torex, Viva.

"Согласно результатам проведенных испытаний, среди проверенных медицинских изделий есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека. Речь идет о пяти торговых марках, в которых эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, превышение содержания цинка в водных экстрактах было выявлено в презервативах "Гладиатор", "Гороскоп любви", "Страсть". Также в Роскачестве добавили, что превышение допустимых значений содержания изопропанола выявлено в презервативах Contex и "Гусарские".

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору презервативов. Эксперты объяснили, что в России, согласно ГОСТ, размер презервативов должен составлять 178 (+/- 2) миллиметров в длину, 54 миллиметров в диаметр. Европейские стандарты практически не отличаются. Подчеркивается важность того, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения, может привести к его сползанию во время полового акта, что сведет на нет все его защитные свойства. Открыв индивидуальную упаковку, стоит убедиться в целостности самого изделия и его правильной формы.