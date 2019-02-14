В Роскачестве дали рекомендации по выбору презервативов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Роскачестве в преддверии Дня всех влюбленных дали рекомендации по выбору презервативов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Эксперты объяснили, что в России, согласно ГОСТ, размер презервативов должен составлять 178 (+/- 2) миллиметров в длину, 54 миллиметров в диаметр. Европейские стандарты практически не отличаются. Подчеркивается важность того, чтобы презерватив всегда подходил по размеру.

"Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения, может привести к его сползанию во время полового акта, что сведет на нет все его защитные свойства", – сообщил врач-уролог Степан Красняк.

Открыв индивидуальную упаковку, стоит убедиться в целостности самого изделия и его правильной формы. "Неосмотрительность в этом вопросе может быть опасна", – подчеркнули в Роскачестве.

Презервативам прямо противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе – они снижают качественные характеристики презервативов, и возрастает риск небезопасного использования. Также стоит обратить внимание, что презервативы из латекса могут вызывать индивидуальную аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу презервативов Durex на федеральных телеканалах недостоверной. В ролике было сказано, что почти каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией, однако производитель не смог предоставить подтверждающую это утверждение статистику.

В августе прошлого года пользователи соцсетей возмутились продажей жвачки с названием "Презинка" в Центральном детском магазине на Лубянке. Недовольство вызвала упаковка, похожая на пачку презервативов известной марки.