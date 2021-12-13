Дерматолог рассказал, какие родинки смертельно опасны

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Россиянам объяснили, какие новообразования на теле человека могут нести в себе смертельную опасность. Об этом рассказал дерматолог многопрофильной клиники "Алодерм" Николай Дмитриев в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что родинками принято называть пигментное образование – невус. Оно появляется в результате скопления специальных клеток меланоцитов, которые защищают кожу от избыточного ультафиолетового излучения.

"При длительном нахождении на солнце наша кожа приобретает загар – меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль – меланома. Ее так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли одна из самых высоких. Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что причинами этого процесса могут стать бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния. Кроме того, свою роль может сыграть генетическая предрасположенность.

Вероятность онкологии увеличивается в случае, если невусы травмируются или испытывают повышенное воздействие ультрафиолета. Дмитриев также утверждает, что вероятность появления меланомы повышается пропорционально размерам родинки.

"Доказано, что около 10% меланом возникает из уже имеющейся "родинки", остальные 90% возникают как новые образования на здоровой коже. Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу", – рассказал специалист.

Он отметил, что злокачественное перерождение невуса часто сопровождается зудом, жжением, изменением формы и цвета. При этом для диагностики эксперты используют специальные приборы – дерматоскопы.

"При обнаружении изменений в невусе его надо удалять. Также рекомендовано убирать образования в местах, где они могут быть травмированы одеждой и те, которые значительно возвышаются над уровнем кожи", – объяснил Дмитриев.

Медик призвал предотвращать данное заболевание. В частности, следует пользоваться солнцезащитными препаратами с SPF фильтрами, а также раз в год проходить плановое обследование у дерматолога с обязательной дерматоскопией.

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