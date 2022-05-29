Врач назвал снижающий риск развития артрита продукт

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Употребление в пищу бобовых, в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.
По ее словам, бобовые богаты различными элементами – от витаминов до клетчатки. При этом особенно ценными являются антиоксидантные свойства.
"Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", – сказала Ли.
Врач отметила, что основной причиной артрита является воспаление, переходящее в хроническую форму. Специалист добавила, что бобы способствуют усвоению магния, который играет важную роль в борьбе с воспалением.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что чем выше температура воздуха, тем легче должна быть еда. По ее словам, летом в рацион необходимо ввести помидоры, огурцы, зелень, кабачки, цветную капусту, ранний картофель. Она отметила, что сезонные овощи и фрукты больше всего полезны для организма, поскольку из них можно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов.
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