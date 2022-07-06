Москвичи рассказали о своем отношении к поцелуям на первом свидании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина москвичей – 49% – положительно относятся к поцелуям на первом свидании, свидетельствуют данные онлайн-опроса держателей карты "Тройка". Об этом со ссылкой на пресс-службу мобильного приложения "Город" сообщает "Мослента".

Еще 26% опрошенных заявили, что считают это неуместным. 25% респондентов затруднились ответить.

"При этом 32% опрошенных москвичей не одобряют поцелуи в общественных местах. Однако 28% жителей столицы при виде целующейся пары испытывают умиление, 22% – радость и 18% – безразличие", – говорится в сообщении.

Аналитики также выяснили, что только каждый десятый из опрошенных москвичей целуется при встрече. 32% респондентов предпочитает использовать в качестве приветствия рукопожатие, 30% – объятие, 19% – приветственные слова.

Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, как уточнила дерматолог, через поцелуй заражаются герпесом.