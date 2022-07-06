Москвичи рассказали о своем отношении к поцелуям на первом свидании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти половина москвичей – 49% – положительно относятся к поцелуям на первом свидании, свидетельствуют данные онлайн-опроса держателей карты "Тройка". Об этом со ссылкой на пресс-службу мобильного приложения "Город" сообщает "Мослента".
Еще 26% опрошенных заявили, что считают это неуместным. 25% респондентов затруднились ответить.
"При этом 32% опрошенных москвичей не одобряют поцелуи в общественных местах. Однако 28% жителей столицы при виде целующейся пары испытывают умиление, 22% – радость и 18% – безразличие", – говорится в сообщении.
Аналитики также выяснили, что только каждый десятый из опрошенных москвичей целуется при встрече. 32% респондентов предпочитает использовать в качестве приветствия рукопожатие, 30% – объятие, 19% – приветственные слова.
Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, как уточнила дерматолог, через поцелуй заражаются герпесом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: