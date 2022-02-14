Эндокринолог рассказала о пользе поцелуев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Екатерина Иванникова рассказала о пользе поцелуев.
Как сообщает сайт "Комсомольской правды", поцелуи способствуют активации работы иммунной системы. Процесс является своеобразной "тренировкой", поскольку происходит обмен бактериями и вирусами с партнером.
Важным аспектом поцелуев выступает наличие порядка 200 нервных окончаний на поверхности одного квадратного сантиметра губ. Нежное прикосновение к ним вызывает наслаждение. Как следствие, в организме вырабатывается гормон удовольствия – дофамин. Он же отвечает за формирование чувства привязанности к партнеру.
Отдельно Иванникова указала на помощь поцелуев как фактора сохранения стройной фигуры. Центры удовольствия человека, таким образом, не фиксируются на еде. При поцелуях также расходуются калории.
Когда люди целуются, у них также активизируются защитные механизмы организма. Так, поцелуй близкого действует как болеутоляющее средство, основанное на синтезе эндорфинов. Кроме того, процесс затрагивает несколько десятков мышц лица, что помогает бороться с возрастными изменениями овала лица человека.
Врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева ранее объяснила, почему при влюбленности ощущаются "бабочки в животе". По словам эксперта, реакция нервной системы и увеличение гормонов радости вызывают приток крови к органам брюшной полости.
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