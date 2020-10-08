Синоптики пообещали москвичам золотую осень на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Золотая осень ждет москвичей на следующей неделе, сообщил портал "Метеоновости".

В столице и области установится безоблачная и маловетреная погода, дневная температура воздуха поднимется до 15–20 градусов тепла. Синоптики подчеркивают, что среднесуточные показатели продолжат опережать многолетние значения на четыре-восемь пунктов.

"Стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретет влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю", – сообщили эксперты.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные.