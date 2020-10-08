Москвичам пообещали "осеннее вторжение" перед выходными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По прогнозам синоптиков, 9 октября в Москве будет по-настоящему осенним днем. Из-за проходящего холодного атмосферного фронта температура понизится на 5-6 градусов, ожидается дождь, сообщили в центре погоды "Фобос". Специалисты отмечают, что даже такие показатели не входят в рамки климатической нормы.

"В пятницу столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов. Такое "осеннее вторжение" продлится всего один день. В субботу дожди начнут прекращаться, а температура достигнет 14-16 градусов", – рассказали синоптики.

По их словам, бабье лето с солнечной и сухой погодой вернется в Москву в воскресенье. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Теплой, но с небольшими дождями обещает быть первая половина следующей недели.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.

По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.