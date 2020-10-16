Правительство РФ ухудшило прогноз по убыли населения – СМИ

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Правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны.

Данные содержатся в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам 2020 года станет меньше на 352 тысячи человек, что станет максимальным показателем с 2006 года.

При этом к 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Начало прироста жителей ожидается не раньше 2030 года.

На ухудшение статистики повлияет как естественная убыль населения (превышение числа смертей над рождениями), так и замедление миграционного потока.

По данным Росстата, смертность на фоне пандемии коронавируса за этот период увеличилась почти на шесть процентов в годовом выражении.

Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина указала, что убыль населения сегодня – результат длительных причинно-следственных цепочек.

В частности, факторами, оказывающими влияние, являются последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов и неготовность россиян к многодетности.

План по достижению национальных целей должен стать одним из главных стратегических документов для выполнения июльского указа Владимира Путина.

Председатель правления общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая ранее предложила ввести в России налог на бездетность. По ее словам, он мог бы достигать 500 рублей ежемесячно.