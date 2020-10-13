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14:03

Собянин упростил порядок получения в Москве выплат на детей

мэр Москвы Сергей Собянин город дети финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин упростил порядок получения выплат на детей. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства", – указано в сообщении.

Согласно новому порядку, ведомства будут обмениваться информацией в электронном формате, участия заявителя не потребуется.

Ранее в правительстве РФ приняли проект о дополнительных выплатах на детей от трех до семи лет. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, средства перечислят российским регионам и Байконуру.

Правительство одобрило ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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