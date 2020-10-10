В Правительстве одобрили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Правительстве РФ приняли проект о дополнительных выплатах на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно документу, Минтруд получит дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Отмечается, что принятие проекта позволит в полном объеме обеспечить в 2020 году ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.
Также Правительство РФ дополнительно выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.
Семьи в регионах РФ получат около 10 млрд рублей на детей
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