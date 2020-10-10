В Правительстве одобрили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Правительстве РФ приняли проект о дополнительных выплатах на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, Минтруд получит дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Отмечается, что принятие проекта позволит в полном объеме обеспечить в 2020 году ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.

Также Правительство РФ дополнительно выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.