Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей, сообщает RT.

"Постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", – исходит из текста документа.

В указе отмечается, что организация формируется для консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей. Согласно задумке, фонд сосредоточит работу на создании условий, способствующих всестороннему развитию и воспитанию детей.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ разрабатывает проект об увеличении пособий на детей из малоимущих семей. В ведомстве отметили, что в настоящий момент выплат не хватает, чтобы выводить такие семьи из бедности.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал данную инициативу. Он отметил, что такой вопрос должен быть детально проработан.